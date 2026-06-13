Música de Yucatán A Go Gó sigue vigente

Después de varios años de ausencia, el “Rock cabezón para chavit@s” volverá a sonar en el Faro de Oriente con la presentación de Yucatán A Go Gó en el Festival Oriente en Lucha: 26 Años de Cultura Viva, con el que este recinto cultural de la Ciudad de México celebra su 26º aniversario.

“Nosotros tocamos mucho en el Faro de Oriente cuando apenas empezaba, de hecho, lo hacíamos cada 15 días; después pasaron muchos años y no volvimos a tocar. Ahorita, se dio la oportunidad y nos invitaron por parte del Faro y de Alas y Raíces”, dijo Ramón A Go Gó, vocalista de “la banda de rock más divertida e irreverente para las infancias”.

Luego de tomarse una pausa en su estilo característico por andar experimentando en otros géneros, Yucatán A Go Gó desde hace algunos años regresó a sus orígenes para una audiencia más extensa. “La generación que nos veía hace 25 años ya tiene hijos o incluso nietos, y los llevan a nuestros conciertos, por eso nuestro público ha crecido. Afortunadamente, la gran mayoría de los niños no tienen acceso a redes sociales y celulares; por eso, pueden disfrutar libremente de nuestra música”, aseguró.

Este sábado, Ramón A Go Gó promete cantar todos los éxitos que han marcado la vida de los morros que crecieron escuchándolos. El evento comenzará a las 11:00 horas, pero su presentación será a las 14:00 horas. “Vamos a tocar lo que la banda quiere escuchar”, concluyó.