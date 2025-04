Con el avance de la inteligencia artificial en la música, hasta los cantautores, en un futuro, podrían ser “clonados”, una idea que no es del total agrado del español Pedro Guerra. Con 40 años trayectoria, habló en vísperas del concierto que dará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México.

El autor del emblemático álbum Golosinas y quien ha colaborado con figuras como Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez y Joaquín Sabina, recordó que la pasada pandemia fue un parteaguas y el sentimiento que nació de esa etapa se convirtió en canciones, conformando así una trilogía jamás pensada: “Parceiros”. “Es un trabajo descomunal, un colofón en mi carrera”, aceptó.

Aunque la sensibilidad aún da para hacer muchas melodías, es una realidad que la inteligencia artificial ya replicó el canto de muchos intérpretes y los cantautores no están exentos, se le menciona.

“Estamos en un tiempo donde no existen aún las vías para impedir esto. No deseo que usen mi imagen sin mi consentimiento, no me gusta la idea de que ofrezcan una versión de mí que no soy. La suplantación de identidad no se debe dar en ningún terreno de la vida”, dijo enfático.