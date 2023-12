Rafael “N”, director musical de Aarón y su Grupo Ilusión, logró su libertad condicional, luego de que fuera acusado por su esposa de agresión sexual en contra de su hijastra.

A finales de noviembre, Rafael fue detenido y presentado ante las autoridades competentes del penal de Neza Bordo, donde estuvo detenido para las investigaciones pertinentes. Sus compañeros de la agrupación lo han defendido y los consideran inocente.

Fue mediante redes sociales que circulan unos videos en los que Tere Delgado, la ex de Rafael y madre de la presunta víctima, ha externado su molestia por esta liberación ya que, según la versión de la también cantante, al acusado le cambiaron la medida cautelar y con el pago de una fianza lo liberaron.

“Venimos saliendo de la audiencia, pero estamos en México y este juicio no se acaba, esta persona pagó una fianza y está afuera ya, solo se cambió la medida con el pago de una mínima cantidad, en febrero tenemos una audiencia y no voy a parar, no importa que sigan pagando”, afirmó.