Músicos denuncian falta de apoyo al rock

El rock nacional tuvo algunos de sus momentos más importantes durante las décadas de los 80 y 90, con agrupaciones como Cuca, La Castañeda, La Lupita y Santa Sabina. Sin embargo, sus integrantes consideran que actualmente existe una enorme falta de apoyo para las nuevas generaciones del género.

Las cuatro bandas se reunirán el sábado 14 de noviembre en el Parque Naucalli, en Naucalpan, para ofrecer un concierto en el que cada una interpretará un repertorio con sus grandes éxitos. El espectáculo comenzará a las 18:00 horas.

Previo a esta presentación, los músicos se reunieron con medios de comunicación en una conferencia de prensa, donde hablaron sobre el presente de la escena del rock mexicano.

Sin respaldos

Pablo Valero, guitarrista de Santa Sabina, señaló que, aunque existe un amplio movimiento de bandas emergentes, estas no cuentan con el respaldo necesario para darse a conocer. “Es un poquito el resultado del capitalismo salvaje que vivimos, cuando salió Culebra, que fue la disquera de varias de las bandas, vivíamos un silogismo, un espejismo político, pensamos que México estaba en el segundo mundo, estábamos en vías de este gran desarrollo que el neoliberalismo nos ofrecía, tuvimos el privilegio de ser apoyados por los grandes medios, eso puso la piedra para una trascendencia específica como la que hemos vivido”, comentó.

El músico lamentó que, a diferencia de lo que ocurrió con las agrupaciones de su generación, los proyectos actuales tengan que abrirse camino durante años antes de conseguir mayor reconocimiento. “Lo que veo con muchísimo pesar es que hoy en día, hay un grandísimo movimiento, bandas increíbles, pero no los apoyan, hay una banda que se llama Belafonte sensacional que a lo mejor la podemos conocer porque hicieron su featuring con Julieta Venegas, llevan picando piedra 10 años y ahorita se volvió un hit, los invitaron por primera vez al vive latino, quizás instituciones tan arraigadas como el Vive, Ocesa, se han capitalizado de más, el problema es la economía y la manipulación de masas”, complementó.

Un nicho que falta por conocer

Por otra parte, los integrantes de las cuatro agrupaciones coincidieron en que su música continúa despertando el interés de las nuevas generaciones. Consideran que las canciones que hicieron durante su trayectoria conservan la calidad necesaria para que los jóvenes sigan descubriéndolas.