My Chemical pospone inicio de su gira

El regreso de My Chemical Romance a los escenarios latinoamericanos tendrá que esperar, pues a unos cuantos días de su gira The Black Parade 2026 comenzara, la banda anunció que tendrán que posponer su inicio.

A través de las redes sociales, y sin detallar los motivos, la agrupación liderada por Gerard Way, explicó el concierto que tenían programado para este próximo 22 de enero en Colombia, y con el que iniciarían su paso por tierras latinas, tuvo que ser reprogramado. “Debido a razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia. La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026”, publicaron.

Los músicos, además de lamentar los inconvenientes y agradecer la comprensión de sus fans, revelaron que el resto de las fechas no se verán afectadas. “Las demás fechas en Sudamérica y Ciudad de México se mantendrán según lo previsto. Todas las entradas originales serán válidas para la nueva fecha”, indicó.

Más cambios

Pero este no es el único cambio en la agenda de la banda, todos los conciertos que darán en Asia también fueron reprogramados.

My Chemical Romance visitará la capital mexicana los próximos 13 y 14 de febrero, los boletos ya están agotados.