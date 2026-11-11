Nacahue reinventa a Romeo y Julieta

En una época tecnológica en la que el mundo está hipercomunicado, ¿todavía puede haber barreras para entenderse con los demás?

Esta es la premisa que la compañía Los Colochos Teatro plantea en la obra Nacahue: Ramón y Hortensia, la cual se basa en el texto de William Shakespeare, Romeo y Julieta.

Nacahue cuenta la historia de Ramón (Eduardo D’León), un indígena cora que participa en la ceremonia de Semana Santa; y de Hortensia (Sonia Couoh), una indígena huichola que huye de su pueblo para salvar su vida y que al cruzar por primera vez el río que divide ambas comunidades se encuentra con él. “Debíamos sustituir el odio entre familias del texto original por el miedo entre dos comunidades que al hablar lenguas distintas no se entienden, y sin perder la estructura planteada por Shakespeare, los personajes rompen esta barrera y se enamoran”, explica D’León.

Particularidades

Una de las peculiaridades de la obra, que se presenta en el Teatro Benito Juárez hasta el 22 de noviembre, es que la historia se plantea en dos lenguas: el español y el cora, para el cual no se usa traductor, porque la premisa del montaje es la necesidad de abrirse a otro tipo de comunicación. “El espectador vive el mismo fenómeno que Hortensia, ella atraviesa por una incomunicación de no entender nada a comenzar a comprender con la corporalidad, con los signos; de una manera más activa”, expresó.

La puesta en escena forma parte de una serie de montajes basados en los textos de Shakespeare: Mendoza (Macbeth), Nacahue: Ramón y Hortensia (Romeo y Julieta), Silencio (Otelo), Reina (El Rey Lear) y Tuta (Tito Andrónico).