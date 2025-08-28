Nace Foro Sur Congalería Cultural

Rumbo a Cerro Hueco, en la zona sur-oriente de Tuxtla Gutiérrez, nace un espacio que estará enfocado en la promoción del talento local. Bajo el nombre de Foro Sur Congalería Cultural, el lugar será inaugurado este sábado 30 de agosto, con un amplio programa que iniciará con una galería fotográfica dedicada a la época de oro del teatro en Chiapas, además de la presentación de la obra La cueva del Mactumatzá y la participación del grupo Sonido Celestial.

De acuerdo con Rocío Acuña Muñoa, actriz y promotora cultural, este sitio surge como un proyecto para la creación y presentación de productos artísticos de todas las disciplinas, así como una respuesta a la necesidad de espacios para la difusión de las artes.

Destacó que el foro se creó bajo la administración de Aarón Vite Grajales, Ismael Gallegos, Gibrán Solar, Guillermo Constantino, Belén Nangusé, Alfonso Carone, Nicté Osceguera, Karina López, Víctor Hugo López Cancino y la propia Rocío Acuña.

Asimismo, detalla que cuentan con la cooperación del Colegio La Paz de Chiapas, A. C., a través de actividades altruistas de los alumnos de nivel bachillerato para apoyar proyectos que beneficien a la sociedad y a las artes en general.

Propósito

“Este es un trabajo en conjunto que busca dar espacio tanto a creadores con trayectoria como a artistas emergentes que quieran debutar en las artes y que tengan, en Foro Sur, un espacio seguro y empático”, abundó Acuña.

De igual forma, señaló que se ha adecuado el lugar para que cumpla con las necesidades básicas para cubrir eventos culturales; su capacidad será para 40 personas y pretende posicionarse como un sitio donde los tuxtlecos tengan opciones de entretenimiento cada semana.

Como parte de la oferta cultural, adelantó que impartirán talleres para niños, jóvenes y adultos, de teatro, malabares y lectoescritura, aunque el programa se puede ampliar con el paso del tiempo. Finalmente, indicó que el foro se encuentra en la calzada Entrada Antigua al Zoológico 113 B, colonia Francisco I. Madero, en Tuxtla Gutiérrez.