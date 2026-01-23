Nace la FIL Pensamiento Crítico

La Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico busca dejar visible, en el ámbito público y en el mercado, la necesidad de reconocer que hay una amplia gama de obras sobre pensamiento crítico que suele ser híbrida en disciplinas, asegura Benjamín Mayer, director fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos, y quien encabezó la inauguración del XL Coloquio Internacional Contra la Perfección, en el Colegio de San Ildefonso, que incluye la feria.

El psicoanalista asegura en entrevista que son libros sobre teoría crítica, pero también en la gama de las humanidades, las ciencias sociales y las artes, la administración incluso, pero también es parte del proyecto de 17, Instituto, “que se ha empeñado en tejer lazos y crear comunidad entre quienes nos sentimos concernidos por estas perspectivas. Sobre todo hoy que tiene enorme importancia tejer comunidad, fortalecer la dimensión colectiva por motivos sociales, de apoyo mutuo, de conocimiento, de colaboración de emprendimiento de proyectos y también por motivos económicos dada la precariedad general que azota al medio cultural, académico y social”.

Editoriales participantes

Mayer señala que participan unos 40 sellos de México, Argentina, Colombia y España a través del apoyo de siete distribuidoras de libros. Dice que es una feria plural que no va a ceñirse dentro del campo crítico a una sola perspectiva, sino a todas, y en esta primera edición se adscribe al tema: “Por un futuro no eugenésico”. “Hoy en día, la eugenesia, que es el tema central de este coloquio, tiene un repunte, lamentablemente a partir de los supremacismos; se impone la superioridad de algunos grupos humanos por sobre otros, está la idea de la perfección echando mano de la tecnología para robustecer el cuerpo humano, toda esta idea del ciborg”, dice Mayer y agrega que se piensa que la eugenesia fue un oscuro capítulo del siglo XX, pero está vivita y coleando.