¡Nacen gemelos gorilas!

Con poco más de mil gorilas de montaña en estado salvaje, cualquier indicio de reproducción es motivo de celebración para esta especie en peligro crítico de extinción. Desde la República Democrática del Congo es doblemente emocionante: una gorila de montaña llamada Mafuko fue fotografiada con dos gemelos machos en el Parque Nacional de Virunga.

En la vecina Ruanda los expertos explican que los datos del Dian Fossey Gorilla Fund muestran que los gorilas tienen gemelos en menos del uno por ciento de todos los nacimientos registrados. En comparación, los seres humanos que dan a luz gemelos a un ritmo más de tres veces superior. Lo que se ve como un signo de esperanza para la población de esta especie, que se está recuperando lentamente.

Las amenazas que enfrentan

La guerra, la caza furtiva, las enfermedades y la pérdida de hábitat amenazan al gorila de montaña, que es una de las dos subespecies del gorila oriental. De hecho, la madre de Mafuko fue asesinada por “individuos armados”, según una declaración publicada en el sitio web del Parque Nacional de Virunga.

Sin embargo, gracias al arduo trabajo y al sacrificio personal de los guardabosques y las agencias de conservación, así como a la resistencia de los propios gorilas, los animales siguen adelante.

¿Por qué son tan importantes los gorilas gemelos?

Para entender por qué los expertos están tan entusiasmados con la noticia de los gorilas gemelos, primero hay que comprender lo lentamente que se reproducen estos animales.

Las hembras no tienen su primera cría hasta los diez años de edad y, por lo general, las hembras dan a luz cada cuatro años aproximadamente. Esta lenta tasa de reproducción limita la rapidez con la que la población puede responder a las amenazas. Y, al igual que los humanos, las crías de gorila requieren mucho cuidado por parte de sus padres.

Las gorilas son madres increíbles y las crías dependen totalmente de ellas. Aunque estos animales pueden ponerse de pie y caminar sobre dos patas, prefieren moverse a cuatro patas. Y cuando una hembra tiene un bebé, esto significa que uno de sus brazos está dedicado a llevar al pequeño. Sostener a dos crías es doblemente difícil.

Las hembras que dan a luz a gemelos también deben producir el doble de leche, todo esto contribuye a una menor tasa de supervivencia de los gemelos.

Gorilas bebés

Con un peso aproximado de dos kilos al nacer y cubiertos de un pelaje negro y espeso, los gorilas de montaña bebés son sin duda, uno de los animales más bonitos que hayas visto nunca. Pero lo que le fascinan a los cuidadores es la relación de los bebés con los gorilas más grandes. Una cosa interesante es que los gorilas de espalda plateada que juegan con los niños y son amables con ellos tienen mucho más tiempo para aparearse con las hembras, dice. Las hembras son muy inteligentes en ese sentido. Piensan: “Un momento. Este macho es un buen padre. Quiero estar con él”.

¿Cuál será el destino de estos ejemplares?

En cuanto a lo que les sucederá a los gemelos, nadie lo sabe. Alrededor del 33 % de los gorilas de montaña bebés de Ruanda mueren antes de alcanzar la edad adulta. Pero, en general, a los gorilas de montaña les va mejor de lo que los expertos habrían esperado hace solo unos años.

Esta es una subespecie que algunos expertos pensaban que se extinguiría antes del año 2000. Y ahora mismo, son los únicos grandes simios del planeta, además de los humanos, cuya población está aumentando. Le deseamos mucha suerte a Mafuko en el cuidado de estos gemelos