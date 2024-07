El músico Ignacio Cano se defendió sobre las acusaciones que se hicieron en su contra, sobre contratar inmigrantes con situación irregular en España, y aseguró que esto se trata de algo que va más hacia una persecución política, que terminó afectando a 17 estudiantes mexicanos.

“Nacho Cano es el único artista que no se atreve a decir soy comunista, porque no lo soy y no lo voy a ser nunca, porque no soy un idiota y porque he viajado, por todo eso en la agenda van por mí, y si van por mí, van por ellos, y eso creo que es lo que está pasando, pero en el camino te llevas a los 17 con su ilusión, con su historia, con todo”, explicó Cano.

El creador del musical Malinche considera que su amistad con Isabel Ayuso, miembro del Partido Popular, es la causa de que haya sido requerido en una comisaría de Madrid. Contó que la policía y una inspectora de trabajo se presentó hace dos semanas en la escuela, para llevarse a los mexicanos con el fin de interrogarlos, todo dirigido a lograr una acusación, contó una de las estudiantes.

Nacho subrayó que los estudiantes cuentan con apoyo económico para gastos, comida y hospedaje, pero no están percibiendo un salario como trabajadores. “A la semana siguiente me avisan de la comisaría que tengo que ir a declarar; he ido esta mañana (martes), me detienen, pero lo hacen 10 minutos, para hacerme la foto y ponerme la huella, no hay nada que ocultar, todo ha sido transparente”, dijo Nacho.