Nacho Tahhan vuelve a Cabaret

Nacho Tahhan regresa al elenco de Cabaret en el teatro de los Insurgentes para retomar el papel de Cliff Bradshaw, el mismo personaje con el que se unió al musical en abril de 2024 para su estreno. Este regreso marca un cierre de ciclo para Tahhan y para el proyecto, ya que formó parte del elenco que inició la temporada y ahora se reintegra al reparto que dará fin a la misma.

La puesta en escena se sitúa en el Berlín de 1929, en una época de aparente frivolidad y alegría, justo cuando la amenaza del partido nazi comienza a vislumbrarse sobre la ciudad. En esta producción, Nacho Tahhan comparte el escenario con actores como Mon Laferte, Flavio Medina, Bruno Bichir, Anahí Allué, entre otros, bajo la dirección de Mauricio García Lozano.

Un nuevo reto

Nacho Tahhan se enfrentó al desafío de interpretar a Cliff Bradshaw de una manera diferente a las interpretaciones históricas. En colaboración con el director Mauricio García Lozano, ambos buscaron presentar a un Clifford “ávido de experiencias, menos convencional”. El actor ha compartido su honor por ser nuevamente parte del musical y cerrar el ciclo que arrancó hace más de un año. Este trabajo le valió una nominación en 2024 a los Premios ACPT en la categoría de actor en rol principal en un musical.

Además de su participación en Cabaret, Nacho tiene una destacada trayectoria en teatro, participando en producciones como Constelaciones, El jardín de los cerezos/Orgullo, Los humanos, Historias de fantasmas, 24 Hours Plays, Conejo blanco, conejo rojo y Siete veces adiós, siendo dirigido por José Manuel López Velarde, Angélica Rogel, Diego del Río, Juan José Tagle, entre otros.

En televisión y plataformas digitales ha aparecido en series como Blue Demon, Caer en tentación, El recluso, Selena, El club, La negociadora, Te acuerdas de mí, Luis Miguel, la serie (tercera temporada), Más allá de ti, Vencer la culpa y Todo va a estar bien, bajo la dirección de Diego Luna.