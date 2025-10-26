Nadie quiere esto 2 llega Netflix

La aclamada serie de Netflix Nadie quiere esto estrenó su segunda temporada el jueves 23 de octubre y al igual que su primera entrega, ya está conquistando los corazones de millones de fans.

Esta moderna comedia romántica protagonizada por Kristen Bell (Joanne) y Adam Brody (Noah), sobre la complicada relación entre una “podcaster” agnóstica y un rabino que recientemente terminó una larga relación, muestra una actual y divertida perspectiva del amor y sus retos en etapas maduras de la adultez.

Desde su estreno en 2024, logró posicionarse rápidamente como una de las producciones más exitosas de Netflix por su trama graciosa y ligera, muy al estilo rom-com.

¿Cuántos capítulos tiene?

La segunda temporada de Nadie quiere esto llegó a Netflix la madrugada del jueves. En clásico estilo de la plataforma, esta segunda entrega cuenta con 10 capítulos —al igual que la primera temporada— que rondan de los 21 a los 31 minutos de duración, asegurando que esta nueva producción se mantiene igual de ligera y fácil de disfrutar.

En esta segunda temporada el público podrá ver cómo la relación entre Joanne y Noah se vuelve más seria, así como los retos a los que se enfrentan en el proceso de realmente integrarse y encajar en la vida del otro.