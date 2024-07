Nadie reconoce a Robbie Williams

“¡Nada era así en los 90!”, exclama Robbie Williams, el cantante de “Rock DJ” y “Millenium”, mientras pasea en un parque londinense, sin que nadie lo reconozca.

Para el británico es un shock, según se ve en tres videos subidos a su cuenta de Instagram, y que han generado comentarios de todo tipo, algunos bromeando con que ha pasado de moda y otros siendo presa de la incredulidad.

“Estoy caminando por Hyde Park, no sabíamos que íbamos a volver caminando desde el restaurante, estoy vestido completamente de rosa, zapatillas rosas puestas, gafas para el sol diamantadas y absolutamente nadie me ha reconocido, eso me molesta y realmente necesito que lo hagan”, dice Robbie de buen humor.

Ayda Field, su esposa, es quien tomó los videos y subió como reel a la cuenta del cantante, en los cuales se le escucha reír en varias ocasiones.

“¡Totalmente real!, ¡y totalmente surrealista también!”, contestó en Instagram la actriz al usuario @sabci42 que no creía fuera el verdadero Robin.

En algún momento, Ayda le sugiere que pregunte a las personas si saben quién es él o que se detenga. “Veré qué pasa”, responde el cantante, mientras se queda parado y dos jóvenes pasan junto a él sin voltear a verlo.

Después se despoja de su saco, quedándose en camiseta, y se recuesta sobre el césped desde donde saluda a quien pasa, pero el efecto es el mismo. “OK, estoy es muy preocupante”, se le oye decir en algún momento, ante las risas de su pareja.

La discografía de Robbie, entre discos inéditos y recopilaciones, es de 16 producciones, que llegaron a ser número uno en el Reino Unido. Fue de los artistas que cantó en la inauguración de la Copa del Mundo de Futbol en 2018.