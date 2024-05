Naomi Ruth Sims

La modelo y empresaria afroamericana Naomi Sims nació en Oxford, Misisipi, Estados Unidos, el 30 de marzo de 1948, hija de John y Elizabeth Sims. Conocida como la primera supermodelo negra, allanó el camino para otras afroamericanas como Tyra Banks y Naomi Campbell.

Los padres de Sims se divorciaron cuando ella era bebé y se mudó con su madre y sus hermanas a Pittsburgh, Pennsylvania. Cuando su madre enfermó, Sims ingresó al sistema de cuidado de crianza, y gran parte de su infancia la pasó sintiéndose aislada e insegura, en parte porque a los trece años ya había alcanzado una imponente altura de 1.78 metros.

Después de graduarse de la escuela secundaria, recibió una beca para asistir al Instituto de Tecnología de la Moda de Nueva York. Aunque sus compañeros de clase la alentaron a ganar dinero extra modelando, todas las agencias la rechazaron. Luego comenzó a contactar directamente a los fotógrafos, y el muy respetado Gosta Peterson aceptó fotografiarla. Compartió las fotos con su esposa, la editora del New York Times, Patricia Peterson, quien colocó a Sims en la portada del suplemento de moda del periódico de 1967.

Incluso eso no fue suficiente para que Sims obtuviera un contrato de modelaje: las agencias todavía creían que no había trabajo para las modelos negras. Sims le ofreció a la modelo convertida en agente Wilhelmina Cooper un trato que no pudo rechazar: ella enviaría por correo su portada del Times pero mencionando a la agencia como contacto. Si llegaban ofertas, Cooper ganaría una comisión aunque no hubiera hecho ningún trabajo. La estrategia funcionó. Sims primero consiguió un comercial nacional de AT&T y luego se convirtió en la primer modelo afroamericana en aparecer en las portadas de Ladies Home Journal (1968) y Life (1969).

Cuando se retiró en 1973, las fotografías de Sims habían aparecido en algunas de las revistas más prestigiosas del mundo, y ella había adornado las pasarelas de algunos de los diseñadores de moda más famosos del mundo, ayudando a llevar a los modelos negros a la corriente principal. En 1974, la diseñadora Halston dijo: “Ella fue la gran embajadora de todas las personas negras. Ella rompió todas las barreras sociales”.

Sims luego se dedicó a los negocios. Como modelo, había encontrado una escasez de productos de belleza para mujeres negras, y se dispuso a llenar ese vacío, desarrollando una fibra de peluca liviana de bajo mantenimiento que se parecía al cabello negro alisado. La Colección Naomi Sims llegó al mercado en 1976 y vendió más de cinco millones de dólares en pelucas durante el primer año. En 1981, agregó una fragancia, Naomi, y cuatro años más tarde creó los Productos de belleza Naomi Sims, que agregaron una línea de productos para el cuidado de la piel. Ella fue la portavoz de todos sus productos.

Sims también comenzó a escribir libros sobre la belleza y la salud de las mujeres afroamericanas. Publicó All about health and beauty for the black woman (1976), How to be a top model (1979), All about hair care for the black woman (1982) y All about success for the black woman (1982).

A mediados de sus treinta años, Sims fue diagnosticada con trastorno bipolar, que a veces la paralizó y la llevó a varias hospitalizaciones. En 2005, cuando se encontraba entre las veinticinco mujeres honradas en un Legends Ball de Oprah Winfrey, había perdido el control de su negocio, había sufrido contratiempos financieros y había dejado completamente el centro de atención pública. Sims murió de cáncer de mama el 1 de agosto de 2009.