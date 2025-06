Napoleón e hijo, una inspiración musical

Los padres demuestran su cariño de distintas maneras a sus hijos, ya sea con abrazos o echándoles porras cuando alcanzan un sueño. Pero para José María Napoleón, la música es el lenguaje que emplea para decirles lo que significan para él. “Veo en mis hijos el tesoro más grande que tengo y en su mamá, mi compañera de vida. Si alguien me preguntara ‘¿eres feliz?’, respondería que sí sé lo que es felicidad”, expresó el cantautor.

Es por eso que se ha inspirado en su familia para componer. Por ejemplo, cuando creó la canción “Hijo mío”, en honor de su varón, José María, quien era muy pequeño y le gustaba jugar alrededor de su estudio para escucharlo cantar, aunque a veces se quedara dormido.

Esto ha sido recíproco, José María escribió para su papá “Tú me enseñaste a volar”, como celebración del Día del Padre, y por eso no lo lanzó de manera comercial sino hasta el 3 de junio de 2022. “No pretendía nada con ese tema que no fuera que mi padre lo escuchara, pero es el más importante de mi carrera, el que mejor números tiene. Ahora las novias lo bailan como vals con sus padres, como lo hizo Johanna Elías Slim, hija de Arturo Elías Ayub, también Daniela Luján la bailó con su papá, entonces dices, ‘qué mágica es la música’”, comentó José María.

Anécdotas como esta serán compartidas el próximo 11 de junio en el show “La Bohemia 87”, con el cual se festejará el Día del Padre en El Cantoral. “El concierto es como estar en la sala de tu casa, es contar la historia detrás de las canciones que la gente conoce. Yo voy dispuesto a que mi padre nos diga el nombre de ‘pajarillo’”, bromeó José María sobre el tema que Napoleón escribió en su adolescencia a una sexoservidora.

Pero lo mejor para José María es vivir la noche al lado de otro grande de la música, Memo Mendez Giú, y su hijo Billy, del grupo Motel. “Va a ser una Bohemia para recordar, por el contexto que tiene: padres e hijos, me siento afortunado de poder formar parte de este evento, que será el primero en este concepto”, señaló José María.

Para Napoleón, esto será como estar en el estudio que construyó en el jardín de su casa donde, además de tener un piano y sus guitarras, tiene un viejo radio que era de sus padres, dónde descubrió la música y su amor por ella.

“Después yo me escuché en ese mismo radio, yo se lo pedí a mi madre y me lo regaló, ya no funciona, pero para mí es un recuerdo imprescindible. Me gusta pasar por momentos así, la vida es tan sencilla o complicada como queramos hacerla”, contó.