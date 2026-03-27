Napoleón y Mocedades cantaron juntos

El concierto de José María Napoleón y Mocedades se convirtió en un viaje directo a la nostalgia, ya que no solo ofrecieron una presentación, sino una velada cargada de recuerdos, romance y canciones que han resistido el paso del tiempo.

Como parte de la gira Vives Tú Sinfónico, la agrupación española y el llamado “poeta de la canción” unieron sus voces para rendir homenaje a los grandes clásicos, acompañados por una orquesta que aportó un aire majestuoso a cada interpretación.

Mocedades fue el encargado de abrir la noche. Desde su aparición en el escenario, quedó claro que su legado sigue más vivo que nunca. Con “El vendedor”, el grupo, integrado por Rosa Rodríguez, José María Santamaría, José Miguel González, Idoia Uranga y Nando González, transportó al público a los años 70.

Contentos de estar en México

La conexión con México se hizo evidente cuando José Miguel González tomó la palabra para compartir su sentir con el público: “Donde cantábamos nuestras canciones con Mariachis y algunas de vuestras canciones hoy no los hemos traído, pero les vamos a cantar para que sientan que nuestra corazón late la mitad mexicano y mitad español”.

El mensaje dio paso a un momento profundamente emotivo con “México en la piel” y “No volveré”, coreadas por el público con orgullo. A ellas se sumaron “El andariego”, “Le llamaban loca”, “La otra España” y “Amor de hombre”.

Sin pausa, la orquesta tomó el protagonismo con una versión instrumental de “Eres”, preparando el terreno para la llegada de Napoleón. Con “Leña verde”, el cantautor mexicano confirmó que su esencia permanece intacta. La conexión fue inmediata: parejas se tomaban de las manos, mientras otros simplemente se dejaban llevar por la emoción.

Tras interpretar “Amor de habitación”, Napoleón se dirigió al público con su característico humor: “Ciudad queridísima de México. Qué alegría volver y cantar estas canciones. Unas de ellas se han quedado medio viejitas, pero dicen que todas las viejas son buenas, hablando de canciones y no saben que gusto tengo de cantar para todos y todas”.