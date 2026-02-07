Narciso de Ovando promueve su música

Narciso de Ovando es un compositor chiapaneco que tuvo la fortuna de cantar al lado de José José. En aquella ocasión, hace aproximadamente 25 años, recuerda que interpretaron a dueto el tema “Lo que un día fue no será”.

Ahora, Narciso busca darse a conocer a través de los medios de comunicación para que el público escuche sus canciones. Señaló que tiene cerca de 350 composiciones de diferentes géneros musicales y ha llegado a presentarse en foros tanto de Chiapas como del centro del país.

“He tenido la fortuna de pisar escenarios como el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez, el teatro Jiménez Rueda de la Ciudad de México, el teatro de La Ciudadela y también en varios puntos del Estado de México”, relató.

Producción

Compartió que cuenta con cuatro discos de estudio. Dos son cristianos, con canciones cien por ciento de su autoría. También tiene un álbum con el que rinde homenaje a grandes estrellas de la música romántica, como Camilo Sexto y José José. La cuarta producción, la cual no ha salido al mercado, fue grabada profesionalmente.

Detalló que ha tenido la fortuna de grabar uno de sus discos en los estudios de Sony Music, mientras que los otros fueron creados gracias al estudio Marimar Records.

En redes

Narciso de Ovando indica que el público puede conocer su música a través de plataformas como Youtube y Facebook, donde están publicados sus temas “Karina”, “Agua azul” y “Calle 13”. Puntualizó que “Karina” es uno de los más vistos de su canal, ya que se se trata de una balada de corte romántico, en tanto que “Calle 13” es una pieza de rock and roll.

Refiere que su fiel compañera es su guitarra, pues es el instrumento con el que va a todos lados. Por otro lado, destaca que todos los sábados acude a grabar el programa El Radiófono, junto al presentador Milton Hernández Moguel, en el que comparte un poco sobre su trabajo.

Por último, contó que su inspiración surge de las vivencias de otras personas o de su propias experiencias. Para conocer más sobre el músico pueden visitar su canal de Youtube o su página de Facebook, donde aparece como Narciso de Ovando.