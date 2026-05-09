Nat Wolff, el novio de Billie Eilish

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish mostró su faceta feliz y enamorada al asistir al estreno de Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour, una película-concierto documental de Paramount Pictures que captura la esencia de la gira mundial homónima de la artista.

Billie sorprendió al aparecer en la alfombra roja con el actor estadounidense Nat Wolff, con quien la artista tiene un romance desde hace meses; sin embargo, su vínculo se remonta a finales de 2023, cuando se conocieron y forjaron una amistad cercana antes de volverse pareja.

El primer encuentro se remonta a diciembre 2023, cuando se conocieron en la Academy Museum Gala en Los Ángeles, conectaron de inmediato al descubrir que ambos comparten el diagnóstico de síndrome de Tourette, un trastorno neurológico y crónico caracterizado por la presencia de tics motores y fónicos involuntarios, rápidos y repetitivos.

Nat y su hermano Alex fueron los teloneros de Billie en su gira de 2024 Hit Me Hard and Soft. Además, Nat protagonizó el videoclip de su canción “Chihiro” en junio de ese año.

Rumores

Las versiones de un romance sonaron en marzo de 2025, cuando fueron vistos saliendo juntos de los iHeartRadio Music Awards y visitando bares en Nueva York. En junio 2025, la pareja fue captada besándose apasionadamente en un balcón en Venecia, Italia, imágenes que se volvieron virales y confirmaron el noviazgo.

De estrella infantil de Nickelodeon a convertirse en uno de los actores más reconocibles de las adaptaciones juveniles de Hollywood, Nat Wolff ha construido una carrera marcada por el cine, la música y una vida personal que constantemente atrae la atención mediática, especialmente ahora por su relación con la cantante Billie Eilish.