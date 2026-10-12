Natalia Cruz y su música de identidad

La Explanada de la Alhóndiga de Granaditas fue el escenario para un viaje por el patrimonio sonoro del Istmo de Tehuantepec, con la presentación de Natalia Cruz junto con el ensamble La Istmeña. La noche del 8 de octubre de 2026, como parte de la programación del 54º Festival Internacional Cervantino (FIC), se difuminaron fronteras territoriales entre Guanajuato y Oaxaca, para evocar la esencia de la banda filarmónica tradicional mediante sones, chilenas y boleros en didxazá.

Bajo la dirección y arreglos del multiinstrumentista José Abraham Osorio Robles, diez ejecutantes de vientos, percusiones y metales acompañaron la interpretación vocal de la cantante. Fue una fiesta de poesía y cadencia popular que unió la memoria comunitaria con arreglos contemporáneos.

Piezas musicales

Ataviada con indumentaria tradicional de la mujer tehuana, un traje de gala antiguo, bordado en la técnica de tejido de gancho a mano con hilos de seda, Natalia Cruz interpretó piezas emblemáticas de la lírica tradicional, como “La Sandunga”, “La Martiniana”, “Naila”, “Luz de Luna” y “La Bruja”. “Es una pieza de colección perteneciente al Baúl de Victoria y busco a través de él homenajear este oficio tan antiguo, que nos ha dado identidad, que es el tejido y el bordado tradicional”, comentó.

En entrevista, previa a su participación, la cantante agradeció al Festival Internacional Cervantino por abrir un espacio de talla mundial a las culturas originarias y con ello mostrar sus tradiciones y las lenguas: “He recuperado mi lengua natal, para mis hijas, para mí, para las nuevas generaciones. Estoy enamorada de la riqueza cultural de nuestros pueblos. Nunca imaginé que esta inquietud se convertiría en mi profesión y mi misión”.

Ante la diversidad de oferta musical que existe hoy en día, la artista consideró que las culturas originarias encuentran la forma de mantenerse vigentes. “Hay que montarnos un poquito al tren, como dicen ahora, y aprovechar las herramientas que nos aporta la vida moderna para la difusión de nuestra propuesta musical, pero también para nutrirnos de otros sonidos. Nuestro sentido de pertenencia y de identidad juega un papel muy importante. Nuestro trabajo también representa lo que nosotros somos”, afirmó.

Con más de dos décadas en el rescate de la cultura zapoteca a través de la música, Natalia Cruz mostró el por qué es una de las voces fundamentales de la región del Istmo de Tehuantepec. Tras un final lleno de energía, la despedida se prolongó con una audiencia emocionada y agradecida por interpretaciones emotivas.