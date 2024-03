Natalia Jiménez lo reconoce, la música mexicana ya es parte de su ADN; sin embargo, para el nuevo disco que trae entre manos descartó totalmente incursionar en el sonido de los corridos tumbados.

La afirmación surge luego de que ante medios de comunicación aceptó que ya trabaja en su nueva producción musical, donde volverá a incursionar en la música mexicana.

Al cuestionarle si en el álbum incluirá alguna canción belicosa y de tiradera, ella fue enfática: “Yo soy más de ser una romántica empedernida, no me dejo acarrear por la moda porque no quiero tener esa sensación de ‘me voy a arrepentir, lo pude haber evitado’”.

De ahí que ella retome los temas clásicos rancheros, porque le gusta la música elegante, que también la hace lucir su vestuario dedicado a la música vernácula. Por otra parte, la española habló de su 20 Años Tour, con el que se presentará el 18 de mayo en la Arena Ciudad de México, y sincera comentó: “Tengo un miedo y terror absoluto porque este escenario impone”.

Ella tendrá como invitada a Mia Rubín, a quien aceptó dar este apoyo porque a su consideración es una joven que tiene una propuesta diferente.

Reencuentro

Del reencuentro con su anterior grupo La Quinta Estación, tras limar asperezas, ahora tiene en puerta una gira que no se pudo concretar porque no coinciden las agendas.

Finalmente, de la joven invidente Luz Edith, que se hizo viral por cantar en la calle uno de sus temas, con orgullo dijo que la sigue apoyando y ya la invitó a participar con ella en algunos shows. “La quería en la Arena, pero tiene mucho trabajo”, externó.