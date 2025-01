La cantante española Natalia Jiménez está feliz por su segundo show como solista en el Auditorio Nacional, pero llega la tristeza cuando recuerda la discriminación que sufrió en Estados Unidos, y dice que todavía “se va a poner peor”.

El 30 de enero Natalia mostrará su faceta pop y su pasión por el mariachi. Fue en 2024 cuando, con temas vernáculos, llevó serenata a un restaurante que la discriminó en Estados Unidos; el futuro para los hispanos en ese país, considera, se ve complicado.

“Creo que solo se va a poner peor. Voy continuamente de México a Miami por mi hija y he visto un cambio en cómo se nos trata, la gente ya viene con un prejuicio que antes no existía. Temo por cómo se va a poner y temo por las familias con situación irregular en EU, pero que ya tienen raíces”, señala.

De su show, en el Coloso de Reforma, dijo sentirse orgullosa por el reto que tomó, primero como solista, y luego al adoptar las canciones rancheras. “Cuando tenga 60 años y mire para atrás, voy a estar orgullosa de lo que hice, de haber cantado canciones con las que el público conecta y haberlas traído a las nuevas generaciones moralmente me sabe bien, no me voy a avergonzar o decir que ‘mi hija me vio encuerada’”, asegura.