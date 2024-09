Nació en España, pero Natalia Jiménez siempre ha dividido su corazón con México. Desde su adolescencia en Madrid, tarareaba ya “con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero…”, sin tener en claro que era una joya de la música mexicana compuesta por José Alfredo Jiménez.

“Sin saberlo ya lo conocía, parece que el destino me traía a México desde entonces, pero no fue hasta que llegué aquí (en 2001, con 21 años) que me familiaricé con su música, cuando lo escuchaba solo quería interpretarlo”, cuenta Natalia.

Al llegar a México, apostó por el género regional, algo que pocas cantantes españolas, fuera de Rocío Dúrcal, se habían atrevido a hacer. No fue fácil; enfrentó críticas por cruzar esa barrera musical. Pero ahora, con el regional arrasando en el mundo, Natalia tiene claro que ignorar esas voces fue la mejor decisión que pudo tomar.