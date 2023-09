Natalia Jiménez está de manteles largos, pues no solo participará en el disco sinfónico para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, sino que también tomará parte en el homenaje que se realizará en Guanajuato.

“Yo interpretaré y grabaré temas como ‘Amanecí en tus brazos’, No me amenaces’, ‘Si nos dejan’”, compartió la intérprete española que alcanzó la fama por formar parte del grupo La Quinta Estación.

Y es que la cantante tuvo su primer acercamiento con el regional mexicano gracias al fallecido Juan Gabriel, con quien trabajó en el álbum México de mi corazón.

“Sí, me hubiera gustado hacer más cosas con Juan Gabriel. Ya me había dado la patadita y me decía ‘Natalia, puedes hacerlo, tienes la voz’. Me bañó en elogios”, compartió la española en conferencia de prensa, donde presentó su disco Antología: 20 años para celebrar sus más de dos décadas de carrera.

“Gracias a su inspiración es que yo he podido trazar este camino que vivo; que es la música regional mexicana, que siempre quise hacer, no me atrevía y él fue quien me dio el empujoncito, me dio el ánimo y la seguridad de hacerlo”, dijo.

La cantante afirmó que tras ocho meses de litigio, Natalia Jiménez y Ángel Reyero recuperaron la marca y el logotipo del grupo La Quinta Estación, que ellos fundaron en el año 2000 en España. “En la mañana me levanté con esta gran noticia. En Europa, a Ángel y a mí nos han declarado dueños, los titulares de la marca y el logotipo de La Quinta Estación. No puede usarlo nadie más como grupo”, compartió la cantante, quien también está dispuesta a reencontrarse con sus excompañeros.