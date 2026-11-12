Natalia se pronuncia tras redoblaje

La actriz y conductora mexicana Natalia Téllez ha tomado con filosofía el nuevo doblaje de la cinta de animación Wildwood: El bosque salvaje, en la que ella, Macarena García y el influencer Javier Ibarreche ya no fueron contemplados después de las críticas del público a la versión inicial.

La actriz de Las azules afirmó entender al público y que la experiencia servirá de aprendizaje. Téllez dio voz a Alexandra “La Reina Cuervo” antagonista de la historia en que una niña debe ir en ayuda de su hermano secuestrado. Ahora la voz que se escuchará será la de Erika Edwards, profesional del doblaje.

Dicho filme, hecho con técnica de stop motion, registró en su primer fin de semana apenas unos 200 mil asistentes, tres veces menos que la animación mexicana La venganza del Charro Negro, y en redes sociales estallaron las críticas contra García e Ibarreche, calificando su doblaje de plano y falta de emotividad.

De Natalia Téllez no se decía casi nada, pero ya no fue contemplada en la nueva versión que llegará a salas esta semana.

Reflexión

“Todos los proyectos que uno agarra los toma desde el respeto, desde el profesionalismo, pero también entiendo que la gente tenga opiniones distintas, lo cual me parece completamente válido”, dijo a su paso por la alfombra roja de Atrápelo quien pueda, la cual coprotagoniza. “Estamos expuestos a las opiniones, lo tomo con respeto y me quedo al final con el enorme cariño al proyecto, al personaje, soy fan de Laika Studios y siempre lo seré y me quedo con el aprendizaje, estamos para aprender, no hay más”, declaró.

El disgusto del público se dio incluso en change.org donde comenzó a circular una carta en donde se pedía a la distribuidora y a Laika Studios, productora de la cinta, un redoblaje. “Nuestra solicitud de un nuevo doblaje se basa en el siguiente punto: la inclusión de ‘Star Talents’, destacando mayormente a quienes doblaron a Prue y Brendan, quienes afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes”, se leía en el texto.

“Creemos firmemente que una película tan importante y sobre todo que costó 16 años de trabajo merece una versión en nuestro idioma que respete el trabajo actoral original y dignifique la profesión del doblaje en nuestra región”, continuaba.