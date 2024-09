Natália Subtil se encuentra molesta con Sergio Mayer Mori, el padre de su hija, ya que asegura que el famoso dejó sola a Mila en casa, mientras ella se encontraba en Brasil, velando a su hermano, motivo por el que le pidió que cuidara de la pequeña.

A mitades de este mes, se dio a conocer que el hermano de Natália, Daniel Fernando, había muerto a los 40 años, durante un accidente automovilístico. Ese motivo llevó de vuelta a la modelo a su país de nacimiento, para pasar junto a su familia las honras fúnebres.

Fue entonces que dejó al cuidado de su padre a Mila, con quien a lo largo de los años, ha demostrado que tiene un gran vínculo, pues nunca se separan. Eso precisamente provocó que Subtil estuviera al pendiente del paradero de la niña en todo momento y, fue así que se dio cuenta que, a un día de que ella volviera a México, Mayer Mori cometió un descuido que reprobó por completo.

En entrevista con Venga la alegría, la conductora contó cómo se percató de que Sergio había salido de la casa, dejando a la menor completamente sola, pues a pesar de que el actor salió por un breve momento, Mila no está acostumbrada a quedarse sola. “Mila se quedó con él; la dejé en la casa de la abuela, pero, de repente, estaba en la casa de papá y, un día antes de regresar, él salió y mi hija (se) quedó sola en la casa”, expresó.

Natália se comunicó con la pequeña y entonces se percató de que Sergio no se encontraba con ella. “Todo esto hablando por mensajito del Ipad con ella. Yo le decía ‘¿cómo, qué estás haciendo?’, y no me decía, porque seguramente le dijeron ‘no digas’, entonces lloraba y decía ‘yo estoy bien mamá, yo estoy bien’, pero no me decía. Y yo le decía ‘estás sola, estás sola’… O sea, ¿pueden entender? Y él me dice ‘es que ella ya no tiene un año, ya tiene siete’”, detalló.

La brasileña señaló que Mayer Mori argumentó que le preguntó a Mila si quería acompañarlo a hacer las compras que haría, pero ella se negó, motivo por el que se apresuró para llevar a cabo sus pendientes. “El papá salió y volvió casi una hora después. ¿Cuál es la necesidad?, es una niña de siete años, no tiene decisión de (decir) ‘quiero quedarme en la casa’… No, te sales y te la llevas”, ahondó.

Al volver a México, Natália se dirigió directamente a casa de Sergio, donde la menor ya no se encontraba, pues para evitar enfrentarse a la madre de su hija, el famoso optó por regresar a Mila a casa de su abuela, Bárbara Mori. El hecho de que Bárbara cubriera a su hijo molestó mucho a la modelo, pues destacó que al entregarle a la pequeña, su abuelita no le dio ninguna explicación.