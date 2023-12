Natália Subtil opina sobre Luis Miguel

En las últimas semanas el pleito legal que enfrentan Luis Miguel y Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos ha acaparado la atención del ojo público. Lo que se sabe hasta ahora es que el cantante depositó varios millones a la actriz para saldar el adeudo que tenía desde hace varios años, pero ella no ha querido cobrar el cheque para seguir con el debido proceso.

Incluso, trascendió que las autoridades giraron dos citatorios para el intérprete de “La incondicional” con la intención de que se presentara en los tribunales, pero hasta ahora no ha acudido. Esta situación ha dividido la opinión pública y la de la farándula, pues mientras algunos han abogado por “El Sol”, otros se han solidarizado con Arámbula.

Ahora, es Natália Subtil, madre de la hija de Sergio Mayer Mori, quien habla respecto a la polémica en la que la expareja se encuentra envuelta, esto durante un reciente encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

La modelo brasileña fue cuestionada por la prensa sobre su opinión en este caso, pues durante mucho tiempo ella también peleó con el padre de su hija para que cubriera la parte de los gastos que le tocaba, y aunque en un principio se negó a hablar, después de unos minutos accedió. “Escuché que no paga pensión y no todo eso, es que no es el dinero, son las personas. En ese caso el dinero no falta, entonces puede pagar una pensión decente”, dijo para el programa Despierta América.

Asimismo, consideró que Micky debería usar la influencia que tiene sobre la gente y su poder mediático para dar un buen mensaje y “poner el ejemplo” de lo que debe ser un buen padre. “Cada quien tiene su vida y decide lo que hace, pero el karma existe”, agregó.

Identificada

Por último, Subtil negó que se sienta identificada con Arámbula, pues sus circunstancias son completamente diferentes; sin embargo, sí reconoció la labor de las madres solteras: “Así nos tocó, pero tenemos el mejor regalo y poco a poco las cosas van sucediendo”, finalizó.