Natalia Téllez, una madre en duelo

El personaje que Natalia Téllez interpreta a través de su voz en la cinta animada Wildwood: el bosque salvaje la tocó profundamente. La actriz que da personalidad a la villana de la historia conectó con ella a través de la maternidad, porque detrás de su maldad, dice, está el amor por un hijo.

“El hecho de que el gran móvil de Alexandra es que sea una mamá en duelo, le da una profundidad tremenda y también una fuerza y una misión que es para todos comprensible. Algo que parece una locura, pero cuando sabes que cobra sentido por la profundidad del dolor, del amor y de la necesidad de un personaje que está roto, no puedo imaginarme su dolor por perder un hijo”, comentó Natalia, mamá de Emilia, una niña de cuatro años.

Wildwood cuenta la historia de Alexandra, la regente del Bosque Impasable, que al enfrentar la muerte de su hijo pequeño, se ve inmersa en un profundo dolor y se niega a que esto sea definitivo, es por eso que rapta al bebé Mac con una parvada de cuervos, obligando a la hermanita Prue a seguirlos y a adentrarse a un mundo mágico, en el que deberá luchar por rescatar a su hermano.

Natalia explicó que en cuanto supo el contexto del personaje, hubo algo que la hizo tocar el dolor y así pudo darle voz a Alexandra, porque tuvo que pensar cómo se expresaría alguien que está pasando por algo así.