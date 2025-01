Natanael cancela conciertos

Natanael Cano sorprendió al anunciar la cancelación definitiva de dos importantes presentaciones que tenía programadas para este fin de semana en México, generando así gran incertidumbre entre sus fans.

Mediante un breve comunicado que lanzó en redes sociales, el cantante de corridos tumbados informó que no podría cumplir con sus compromisos en Arandas, Jalisco, y la Feria de León, Guanajuato por “temas personales”; sin embargo, a falta de una explicación más amplia, sus seguidores comenzaron a especular al respecto. “A toda mi gente, lamento demasiado informarles que por temas personales no me podré presentar a estos shows, los quiero mucho les agradezco por todo el apoyo y comprensión”, se lee en el texto.

Esta cancelación ocurre días después de que Cano se convirtiera en tendencia en las redes sociales debido a las amenazas que recibió por parte de una organización criminal. El pasado 5 de enero, en Hermosillo, fue descubierta una manta dirigida al joven cantante y en la que no solo se le acusaba de, presuntamente, colaborar económicamente a una banda delictiva; sino que le exigían “dedicarse a lo suyo” para no sufrir las consecuencias.

En respuesta, el intérprete de “Madonna” compartió en sus historias una imagen de varias cobijas con su rostro, misma que acompañó con la frase: “Las únicas mantitas que me importan”. Esta publicación fue bajada minutos más tarde, pero las capturas que tomaron algunos de sus fans circularon en redes sociales.

Hasta el momento, Natanael no ha dado ninguna declaración al respecto; mientras que el público se ha preguntado qué pasará con los conciertos que aún le quedan pendientes en el país y que incluyen un show el próximo 1 de marzo en Jalisco y el Festival Ceremonia en la Ciudad de México a principios de abril.