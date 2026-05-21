Natanael Cano es “balconeado”

Vaya sorpresa que dio la streamer y modelo Alina Rose, quien en una charla con otra personalidad de internet dio a conocer que, entre sus miles de fans, hay algunas personalidades de la farándula que le mandan mensajes.

En un video se puede ver a Alina con el también streamer FlaminHotMitts, quien le pregunta: “¿Quién es una de las personas famosas que te han enviado DM (‘direct mesagge’ o mensaje directo)?”.

Rose mencionó en un inicio al rapero Snoop Dogg, pero lo que después causó sorpresa fue que diera a conocer el nombre del pionero de los corridos tumbados: “También Natanael Cano”, dijo.

Esto causó la curiosidad de su compañero, quien le cuestionó si también le contestó el mensaje, y ella le señaló: “Nada más te lo puedo enseñar”. Alina buscó el texto y se lo mostró a la personalidad de internet, pero le indicó que no podía leerlo en voz alta. No se sabe lo que decía el mismo, pero Flamin se quedó con la boca abierta.