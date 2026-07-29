Natanael Cano se presentará en el GNP

Los corridos tumbados volverán a tomar la capital mexicana con el regreso de Natanael Cano a los escenarios. A casi dos años de su último concierto en solitario, el cantante anunció que regresa a la Ciudad de México para reencontrarse con sus fans y arrancar una nueva etapa en su trayectoria.

El sonorense llegará en medio de uno de los momentos más sólidos de su carrera, impulsado por éxitos como “PRC”, “AMG”, “Pacas de billetes” y “El de la codeína”, temas que lo mantienen como una de las figuras más escuchadas del regional mexicano y la música urbana.

Natanael Cano se presentará el próximo 18 de septiembre en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El espectáculo está programado para las 21:00 horas.

Conciertos en la capital

La última vez que el ícono de los corridos tumbados ofreció un concierto en la ciudad fue en agosto de 2024, cuando el recinto era conocido como Foro Sol. De acuerdo con el mapa oficial del evento, los boletos tendrán diferentes precios, de acuerdo con el tipo y la zona que elijas; sin embargo rondarán entre los mil 600 y los 4 mil 400 los VIP. También se ofrecerán paquetes VIP con precios que van desde los 6 mil y hasta los casi 10 mil pesos, aunque, por el momento no se ha dado conocer qué incluirán.

Además de su presentación en CDMX, el Natanael Cano Vol. 1 Tour incluirá una fecha más en Guadalajara, aunque podrían agregarse más.