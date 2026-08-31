Natanael defiende los corridos tumbados

“Me van a tener que matar”, así defendió Natanael Cano su amor por los corridos tumbados durante la listening party de su nuevo disco Natanael Cano. Vol.1, en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Para este evento especial, el cantante de Hermosillo montó un paisaje que recuerda al desierto de su natal Sonora, ya que, afirma, por más que logre siempre estará atado a su tierra.

Diálogo

Antes de cantar, Nata Montana charló con Pepe Garza sobre este proyecto, en donde fue cuestionado por la persecución, por parte del gobierno, que enfrenta el género que representa. “Me van a tener que matar, lo sabes de corazón, me encanta cantar, escribir, compartirlo con la plebada y así va a ser hasta que me maten”, respondió.

Uno a uno, Cano recorrió los 15 temas que componen el nuevo disco; hizo una mención especial a Ariel Camacho, una de sus grandes inspiraciones y que, incluso, incluyó en la velada con un mensaje antes de “En vela”. “Esta va para mi compa Ariel Camacho, hasta el cielo mi buen, nos vamos hasta el cielo mi compadre, con Ariel Camacho a la verga”, señaló.

Palomazos

Sobre el escenario también hubo invitados sorpresa como Gabito Ballesteros en “Pa la maña” y “La Cherokee”, además de “Javier Rosas” para “Nos vamos de dance”.

Aunque no estaba planeado, Nata complació al público cuando interpretó un fragmento a capela de “Cuerno Azulado”, una de sus canciones más polémicas por la supuesta censura impuesta por las autoridades.

El joven de 25 años señaló que decidió titular el álbum como “Volumen 1” debido a que es, apenas, el inicio de su carrera, pues considera que le queda mucho camino por recorrer.

Este evento fue una previa especial para celebrar el lanzamiento de este disco en plataformas hoy mismo, además de una antesala para sus próximos conciertos.

Natanael Cano tiene dos fechas programadas en el estadio GNP de CDMX, los siguientes 18 y 19 de septiembre, en donde presentará oficialmente el LP así como varios de sus grandes éxitos.