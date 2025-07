Natanael estrena disco sin corridos

Mientras promociona su nuevo álbum Porque la demora, el cantante Natanael Cano alza la voz por el género que lo hizo famoso: los corridos tumbados.

Aunque su disco no incluye ninguno, el artista asegura que no fue por miedo, sino coincidencia. “Se juntó, los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez si yo hubiera hecho el álbum de corridos no iba a ser igual, no iba a poder desarrollar los conciertos de la misma manera que tengo pensado hacerlo con este álbum. Pero se dio sin querer y justo yo ya estaba terminando este álbum cuando salió todo eso, ¿no? El borlote de los corridos que se iban a prohibir”, dijo durante una entrevista con el creador de contenido Dimeloking.

La ausencia de corridos tumbados en este material llamó la atención, justo cuando varias autoridades mexicanas comenzaron a limitar o prohibir conciertos con este tipo de letras. Para Nata, censurar el género es un gran error: “Esto es arte, es expresión, es cultura, es música”.