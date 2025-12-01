Natanael hace fuerte reclamo al SAT

La polémica alcanzó al mundo de los corridos tumbados cuando Natanael Cano, uno de los artistas más influyentes del género, utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El cantante compartió en su cuenta de Instagram mensajes sobre la histórica recaudación de impuestos en México y cuestionó abiertamente el impacto para los ciudadanos.

En sus redes sociales, Cano replicó una noticia sobre el logro del SAT con la leyenda: “SAT rompe récord de recaudación. De enero a octubre recaudó 4.49 billones de pesos, 6.1 % más que el año pasado. ¿Sientes que pagas más?”. A esa nota la acompañó un comentario irónico: “Full rockstars... Mis ídolos alaverga”.

Estas declaraciones rápidamente generaron reacciones entre seguidores y medios del espectáculo, que interpretaron los textos como una crítica al procedimiento recaudatorio y una petición pública de equidad tributaria para los artistas y empresarios.