Natanael y Anuel no pagaron servicios

Los cantantes Natanael Cano y Anuel AA enfrentan críticas por un adeudo con Transportes Econotours, empresa sonorense que prestó servicios de transporte, seguridad y logística durante 11 días en Hermosillo, donde ambos artistas grabaron para la disquera Rancho Humilde Records. “Exhortamos a los artistas Natanael Cano y Anuel a tomar responsabilidad, ya que todos dependemos de nuestros salarios y trabajo para nuestro sustento”, dijo la empresa a través de un comunicado.

Según la compañía, Anuel solicitó días extra que no han sido cubiertos, a pesar de haber sido avalados por el empresario de Cano. “Nuestros servicios y de otros proveedores quedaron sin pagar, y hasta el día de hoy, sin respuesta por parte del aval y el deudor. No podemos hacer frente al adeudo de miles de pesos”, detallaron.

La deuda incluye gastos de seguridad, combustible y vehículos blindados. Por más de 30 años, la empresa ha dado sus servicios a talentos, pero nunca habían tenido un problema así.