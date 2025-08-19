Nathy Peluso regresará a CDMX

Tras un año de ausencia, Nathy Peluso regresará a los escenarios mexicanos. A través de sus redes sociales, la cantante argentina sorprendió a sus fans al anunciar que para finales de este año se presentará en la capital del país.

“Bendiciones derramadas una vez más en mi querido Mejico. Feliz de anunciarles que el Grasa Tour continua, no se imaginan las ganas que tengo”, escribió.

Aunque, por el momento, es la única fecha que ha abierto en la ciudad, Peluso también se presentará en Querétaro y como parte del programa del Festival Cervantino en Guanajuato.

Según la información que la misma artista publicó, y que posteriormente confirmó Ocesa, el concierto está programado para el próximo 28 de octubre y será el Pepsi Center el recinto que la reciba en su regreso al país.

En cuanto a los boletos, hasta el momento se tienen confirmadas solo dos fases de venta. La primera, efectuada el lunes 18 de agosto, fue una anticipada y exclusiva para usuarios Banamex, mientras que la general es este martes.