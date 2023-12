Navarro enternece al aparecer con su hijo

Silvia Navarro caminó la noche del martes por la alfombra roja de la película Papá o mamá de la mano de un joven muy guapo, y que admitió es el amor de su vida, se trata de su hijo León, que a sus ocho años es el vivo retrato de su mamá.

“Yo me siento muy contenta, le dije, vas a ser buena onda para que no te regañen mucho —bromeo la actriz— (no creo volver a ser mamá) ya con uno tengo, para mí es más que suficiente”, declaró.

También dio una respuesta muy peculiar cuando se le preguntó por el actor Flavio Medina, con quien ha aparecido en algunas fotografías de su Instagram, las cuales ha acompañado con mensajes muy sugerentes, que dan a entender que hay algo más que una amistad. “¡Te amo, Flavio, ya acéptalo!”, gritó Navarro.

Papá o mamá es el remake de una película francesa de 2015 y que lleva el mismo título. Es la incursión del director Ernesto Contreras en el género de la comedia y cuenta la historia de Vicente (Mauricio Ochmann) y Florencia (Silvia Navarro), quienes son una pareja exitosa, tanto en la vida personal como en lo profesional, y su divorcio no tiene por qué ser diferente, pero a ambos los acaban de ascender en sus trabajos y hacerse cargo de los hijos solo complicaría las cosas, y entonces harán lo imposible por no quedarse con la custodia.

Silvia explicó que los personajes que ella y Mauricio Ochmann interpretan en la película, la cual llegará a los cines el 30 de noviembre, no son unos malos papás que no quieran a sus hijos, sino que ambos están pasando por un buen momento en su trabajo y solo quieren que mientras las cosas se toman su cause, se queden con quien pueda atenderlos mejor.

Además, dan ejemplo de que un divorcio no tiene que ser con pleitos y de mala forma. “Hoy por hoy hay familias no tradicionales, divorcios no convencionales, y está padre reírse también de eso”, expresó Mauricio Ochmann al respecto.

El actor explicó que para todos los involucrados en esta producción es un gusto ver que el filme al fin llega al cine, porque se terminó su realización en 2021 y tuvo que esperar casi dos años para llegar a la corrida comercial, pero consideró que la gente lo disfrutará mucho porque es una historia entrañable y divertida.

Aunque él lleva dos separaciones, Mauricio aseguró que hay muy poco de su experiencia personal en esta película, pero aseguró que lleva una buena relación con su exesposa Aislinn Derbez, a quien quiere y respeta mucho. Además, disfruta su faceta de papá con la pequeña Kailani y su hija mayor Lorenza, que está a punto de pasar a la universidad.

También estuvieron presentes Axel Madrazo, Erik Terroba, Nora Velázquez y Mauricio Barrientos, “El Diablito”, entre otros que forman parte del elenco.