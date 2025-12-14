Navidad con sabor latinoamericano

En la edición número 14 del Festival Folklórico Internacional InspirArte, grupos artísticos veracruzanos recibirán a folcloristas provenientes de países como Panamá, Colombia, Costa Rica, Cuba y Estados Unidos, así como a talentosos artistas nacionales del Estado de México y Puebla, en un festejo que se convierte en un mosaico de ritmos, voces y danzas que ocupan calles y foros públicos para mostrar la riqueza tradicional de los pueblos.

Los organizadores del festival destacaron que este encuentro artístico no solo reúne y expone el folclor de los países invitados, sino que hermana a las naciones.

“Este evento permite la hermandad y la convivencia, el intercambio de experiencias y la promoción de los sitios culturales, artísticos y de interés para extender la invitación a visitar México y especialmente, el estado de Veracruz”, aseguró Guadalupe Landa, quien es presidenta de InspirArte.

Este colorido encuentro, que se realizará del 17 al 22 de diciembre tendrá varias sedes, siendo Xalapa, la principal, seguida por Xico Coatepec y el puerto de Veracruz, que se convertirán en el escenario para que más de 200 bailarines realicen sus presentaciones y celebren los tradicionales pasacalles, con desfile de los grupos artísticos al ritmo de la música. Además, los artistas también participarán en un desfile navideño.

Inicio de la actividad

La inauguración oficial de la edición 14 del Festival Folclórico Internacional InspirArte tendrá lugar el 18 de diciembre con un desfile que iniciará en el Centro Recreativo Xalapeño y culminará en el Palacio Municipal de Xalapa, mientras que el desfile navideño del 20 de diciembre marcará uno de los momentos más esperados de la programación porque se celebrará en Xico, con un pasacalles a las 15:30 horas, que iniciará en la Casa de la Cultura, que se ubica en la calle Miguel Hidalgo y finalizará en las escalinatas de la parroquia de Santa María Magdalena.

Para el domingo 20, la fiesta se trasladará a Coatepec, con el pasacalles que iniciará en el Centro Histórico a las 15:30 horas y la clausura se efectuará a las 17:00 horas del lunes 21 de diciembre en el parque Benito Juárez, de Xalapa.