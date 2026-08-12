Navidad mexicana se pinta de terror

Este año la Navidad mexicana se transformará de una fiesta de luces y esferas, villancicos y nacimientos, a una época que se teñirá de sangre. Con el terror desatado, un grupo de duendes malditos y violentos llegarán a comerse a sus víctimas y luego tomarán las salas de cine.

Cuento siniestro es una película de terror en la que una niña y su madre recién divorciada pasan las fechas en su hogar, donde todo parece que irá componiéndose, pero la aparición bajo el pino de un libro sobre la Niña del Tambor hará que el miedo se desate.

Ingreso a certámenes

Se trata de la nueva cinta de Vadir Sottelo, que se estrenará formalmente esta semana, en el marco de Macabro, festival de cine de género, comenzando así una corrida por certámenes nacionales e internacionales, para luego llegar a salas comerciales del país. “Quería hacer una película en donde no necesariamente la Navidad fuera lo importante, sino la atmósfera, algo así como ocurre en la de los Gremlins en los 80. Normalmente se suele asociar a esas fechas con la unión familiar y las posadas, pero era ponerla ahora con una pesadilla adentro”, dijo.

Decidieron basarla en leyendas y tradiciones mexicanas, explica el director, incluyendo a los duendes, que son ampliamente conocidos en México, ya sea como alushes o chaneques.

Cuento siniestro es protagonizado por Fricia Kelley y Amanda Laos, quienes sufrirán el ataque de los duendes. Para estas escenas, se hicieron 10 modelos distintos de duendes, entre los de sexo masculino y femenino y hasta uno gay. “Hicimos los duendes digitales, pero tuvimos unos en látex para efectos en set; lo demás es CGI. Se aparecerán en la oscuridad, haciendo bromas, pero realmente son asesinos. Se comen el pollo de la cena, hacen cosas como si fueran niños y es parte del ambiente que tratamos tenga y pueda llegar a un público joven”, declaró.

Eso sí, comenta Sottelo, también se filmó a los duendes comiendo personas, lo cual se quitó después, por lo perturbador que puede resultar. “Para que la vea gente de más edades mostramos los cuerpos humanos desmembrados”, detalla.

Se trata de la primera película mexicana en mostrar una Navidad de terror. Lo más parecido han sido las comedias Santa Claus, de 1959, donde un demonio es enviado a la Tierra para arruinar las fiestas, y Pastorela, de 2011, en la que hay por ahí un hombre degollado, pero no se considera cine de género.

Echan mano de la IA

Cuento siniestro también aprovechó el uso de la Inteligencia Artificial para algunas escenas, como la del ataque a un perro llamado Burton. “Son cuatro escenas donde la usamos, una es con Burton. Primero se intentó realizarla con el perro, pero como tenía mucha violencia y movimientos, optamos por hacerla con IA y luego poner al perro real ya en el piso con sangre artificial”, dijo.

“También hay otra con la niña, pero no por efectos especiales, sino para darle continuidad a las escenas y empatarlas, como puente entre ambas. La IA es una herramienta, un recurso y así debe usarse, es importante definir bien eso”, subraya Sottelo.