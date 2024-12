Navidad reúne a Yahir y Tristán

Yahir sorprendió al compartir una foto familiar navideña, en la que Tristán, su hijo mayor, del que estuvo distanciado por años, lo acompañaba, lo que sugeriría que el cantante y su primogénito están en aras de reconciliarse.

Desde hace años, el cantante ha hablado abiertamente del motivo que lo llevó a distanciarse de Tristán, de 27 años, quien desde hacía más de una década atravesaba una dependencia por las sustancias ilícitas. De hecho, ha llegado a ser muy criticado por el hecho de tomar la decisión de alejarse de él, por completo, mientras no dejara de consumir narcóticos.

En más de una ocasión, Yahir confió que, en realidad, fueron años de lucha y apoyo a su hijo, en pro de que se rehabilitara y aunque, en principio, Tristán puso todo de su parte para mejorar, tres años después, pidió tanto a su madre como a su padre que quería alejarse de ellos. “Nos dijo: ‘Hasta aquí, ya no quiero saber de ustedes, no quiero saber más, déjenme solo, voy a vivir mi proceso, se acabó, déjenme’, no nos quedó de otra, más que hacernos a un lado, y que viva el proceso como él lo quiera vivir, lleva tres años así; él tiene que querer hacerlo, no podemos obligarlo a nada, ya no podemos, él ya es mayor”, confió a Yordi Rosado en una entrevista.

Fue a partir de hace unos meses que el propio Tristán indicó que deseaba reencontrarse con su padre, pues estaba intentando cambiar sus hábitos y enfocarse en su sueño de convertirse en músico. Sin embargo, el exconcursante de La Academia precisó que, si bien, le daba gusto saber que su hijo quería mejorar, había otros temas, relacionados con su forma de ver la religión o su sexualidad que no convocaban con sus ideas. “Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, no están en mis valores ni tampoco las voy a aplaudir; cosas de religión, cosas de sexualidad”.

Y, si bien, el joven fue a verlo a Jesucristo, superestrella, hace un par de meses, no quedaba muy claro si ya se habían reconciliado, pues Yahir confió a la prensa que, antes de que su hijo se presentara en la puesta en escena, ya lo había dejado plantado en una ocasión. Pero pareciera que los problemas entre ellos comienzan a disiparse, pues mientras transcurría la Nochebuena, el cantante compartió dos fotografías; una donde aparece a lado de Tristán e Ian, su hijo menor, y otra en que aparecen los tres reunidos con toda la familia, desde Hermosillo, Sonora, región de la que es oriundo.

La publicación ya cuenta con miles de reacciones y comentarios positivos, en que sus fans y amistades evidencian el gusto que les da verlos reunidos, como fue el caso de Andrea Legarreta y Verónica Jaspeado.