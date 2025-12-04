Nawat denuncia a Fátima Bosch

Miss Universe Tailandia informó que Nawat Istaragrisil procedió legalmente contra Fátima Bosch, por medio de una denuncia penal por difamación, esto luego de que la joven tabasqueña afirmara que la había llamado “tonta”.

A un mes del desencuentro entre el empresario tailandés con Fátima —y a poco más de una semana de que la joven fuera coronada—, la organización, con sede en Tailandia, informa la decisión que tomó Istaragrisil.

Comunicado

“Miss Grand International Public Company Limited y el señor Nawat Istaragrisil, presidente del Comité Anfitrión de la 74° edición de Miss Universo, les gustaría aclarar, una vez más y oficialmente: con respecto al incidente reportado por múltiples medios de comunicación, que involucra la interacción entre el señor Nawat Istaragrisil y la señorita Fátima Bosh, el 4 de noviembre de 2025, durante el espectáculo de Miss Universo”, dice el texto.

De igual forma, el empresario reafirma su versión de los hechos, señalando que nunca usó el adjetivo “tonta” para referirse a la joven, como ya había indicado en diferentes oportunidades. “Deseamos reafirmar que el señor Nawat Itsaragrisil nunca llamó a la señorita Fátima Bosch una ‘tonta’, lo que dijo fue ‘dañada’, lo que es claramente audible en las notas de voz que han estado circulando a través de varias plataformas”, aseveran.

Fue así que, en el comunicado, se transcribió la frase —textual— que Istaragrisil habría usado, cuando pidió a la entonces delegada mexicana que se identificara de entre sus compañeras, por no llevar a cabo una encomienda que había hecho a las jóvenes, relacionada a la difusión de publicidad sobre Tailandia en sus redes sociales: “Si sigues las órdenes de tu director, te perjudicarás, si no puedes hacerlo (difundir la publicidad), estaré muy contento de hacer el reporte que llegará a la organización”.

Afirma que, luego de ese momento, cuando la joven decidió abandonar la sala de eventos donde se encontraban, habría acusado falsamente a Nawat, provocando el presunto malentendido. “Sin embargo, cuando la señorita Fátima Bosch salió de la sala, inmediatamente hizo una acusación falsa, incluso después de que ella se enterara de los hechos, no se disculpó con el señor Nawat Istaragrisil”, prosigue el comunicado.

A través del texto se sugiere que, el proceder de Fátima se habría debido a un interés de atraer la atención y pública y, posteriormente, beneficiarse el día de la coronación. “En lugar de eso, siguió acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente, para beneficio personal y para justificarse durante toda la competencia, después de lo cual fue finalmente coronada Miss Universo, como todos saben”, añaden.