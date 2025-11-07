Nawat vuelve a disculparse

Nawat Itsaragrisil pidió una nueva disculpa pública por lo ocurrido con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025, solo que, nuevamente, no hizo referencia directa a la joven tabasqueña y su discurso se limitó a referirse de manera general a las 122 participantes del certamen, que pudieron sentirse afectadas por su comportamiento.

En el marco de una reunión previa al Miss Universo 2025, coronación que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, el empresario tailandés, mientras se encontraba frente a las cámaras, rompió en llanto y reiteró sus disculpas por el desencuentro en donde llamó “tonta” a la delegada mexicana. “Soy humano, todos saben que los últimos días han sido de mucha presión”, externó.

De este modo el director de Miss Universo en Tailandia justificó su actuar, y afirmó que, al expresarse como lo hizo, no buscaba afectar a ninguna persona, por lo que quiso pedir perdón nuevamente. “Pero eso ya quedó atrás, creo que deben entender que la presión ha sido mucha, a veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, dijo.

Lo que llama la atención es que, al disculparse, como sucedió en el video que compartió este martes en su cuenta de Instagram, Itsaragrisil no menciona de forma puntual el nombre de Fátima, con quien protagonizó el desencuentro.