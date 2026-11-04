Netflix celebra 10 años en Corea

Netflix Corea celebró su 10º aniversario en el Oil Tank Culture Park de Seúl, con la asistencia de 10 mil personas y la participación de 3.58 millones de fans en línea.

Un total de 55 estrellas de k-dramas, reality shows y programas de variedades fueron los anfitriones del Netflix Janchi (festival), con el que la plataforma de streaming celebró el éxito global de las producciones coreanas.

Desfilaron rostros que han sido vistos en pantallas de todo el mundo como Rain, Car, the Garden, Kyuhyun, de Super Junior o Lee Jung Jae, Lee Byung Hun y Park Hae Soo, de El Juego del Calamar.

De D.P.: el cazadesertores se presentaron Koo Kyo Hwan y Jung Hae In, quien aprovechó para manifestar su deseo de grabar la tercera temporada de esa serie.

Lanzamientos

A través del panel What’s Next, Netflix anunció sus esperadas producciones. Entre ellas, destaca la segunda temporada de Estamos muertos, una de las series de zombis más exitosas, fue confirmada con la presencia del elenco conformado por Yoon Chan Young, Park Ji Hu, Lomon y Cho Yi Hyun.

El 11 de diciembre se estrenará Tantara, considerado el k-drama más ambicioso de Netflix, protagonizado por Gong Yoo y Song Hye Kyo. Byeon Woo Seok, de La corona perfecta y Lovely runner, subió al escenario para anunciar su protagónico en la adaptación de un webcomic: “Pronto los saludaré como Sung Jin Woo en la versión de ‘Solo leveling’ de Netflix”.