Netflix contará la historia de Keiko

Antes de que Hollywood la convirtiera en símbolo de la libertad animal, Keiko ya era una estrella en México. Miles de niños acudían a Reino Aventura, en la Ciudad de México, para verla nadar y realizar espectáculos sin imaginar que aquella orca terminaría protagonizando una de las películas familiares más recordadas de los años 90.

Más de tres décadas después de Liberen a Willy, cinta estrenada en 1993, Netflix prepara un documental para reconstruir la historia de la ballena Keiko, quien fuera atracción de un parque mexicano y, posteriormente, protagonista de un proyecto que intentó llevar a la vida real el final feliz que Hollywood había imaginado para ella.

En producción

La producción, todavía sin título ni fecha de estreno, será dirigida por Santiago Fábregas y tendrá detrás a las compañías Mezcla y The Lift Films.

El proyecto abordará el fenómeno provocado por la cinta, pero también las consecuencias que tuvo convertir a una orca real en el rostro de una ficción sobre un animal que necesitaba escapar del cautiverio.

Aunque Keiko se convirtió en un fenómeno internacional, México ocupa un lugar central en su historia. Fue aquí donde pasó varios años de su vida, alcanzó popularidad entre los visitantes del parque de diversiones y fue elegida para protagonizar la película que terminó modificando su destino.

El documental forma parte de las nuevas producciones vinculadas con México que Netflix dio a conocer alrededor del Día del Cine Mexicano. “Apostar por estas historias en México significa depositar nuestra plena confianza en la visión de los cineastas y brindarles el tiempo, el espacio y el apoyo creativo necesarios para narrar historias audaces y complejas”, señaló Bernardo Loyola, director de Documentales de América Latina en Netflix.