Netflix estrena drama coreano

La serie El arte de Sarah, drama coreano de ocho episodios de Netflix, trascendió su país de origen y ha conquistado audiencias en Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Colombia y Kenia.

La historia comienza con el descubrimiento del cadáver de una mujer con la cara desfigurada. Las pistas dirigen la investigación hacia Sarah Kim, CEO de una marca de bolsas de lujo. Se desarrolla entre la búsqueda de la verdad y la confusión que genera un personaje que te hará dudar con su frase: “Si no puedes distinguir lo falso de lo real, ¿es realmente falso?”.

Rostros conocidos

En el papel del detective implacable está Lee Joon Hyuk, quien ganó más de cinco premios el año pasado por su interpretación en Love Scout. Shin Hae Sun es Sarah y en esta serie interpreta distintas personalidades, sobre lo que explicó: “Retraté a Mok Ga Hee como rústica, Kim Eun Jae como pura y elegante, y Sarah Kim como glamorosa”.

A esta actriz de 36 años la vimos en Welcome to Samdalri, que se transmitió en Imagen Televisión. Completan el reparto, Kim Jae Won, de Jerarquía y Tú y todo lo demás y Lee Yi Dam, de Cómo se traduce este amor y la cinta Pavane, de Netflix. Es un thriller que detrás de su estética perfecta retrata la afición de algunas personas por usar marcas de lujo para conseguir una ilusión de estatus y aparente exclusividad.