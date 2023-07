NewJeans es una de las bandas de k-pop de origen surcoreano y formada por ADOR, una agencia subsidiaria de HYBE Corporation. Son cinco las jóvenes que lo integran: Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein y desde el 1 de agosto del año pasado sucumbieron en la industria musical.

Su EP, llamado como la banda, es decir NewJeans fue el puntapié inicial para una carrera en pleno ascenso. Aunque, la banda femenina ya se venía gestando tres años antes luego de que la agencia Hybe Corporation anunciara la realización de las Plus Global Auditions que iba a realizarse en 16 ciudades. Así fue que se realizaron los castings y el entrenamiento empezó a principios del 2020.

Lo cierto es que varias miembros de la banda de k-pop ya habían estado en el ambiente del entretenimiento. Danielle apareció en los programas de variedades Rainbow Kindergarten de TVN, en el año 2011, y Shinhwa Broadcast de JTBC, en 2012.

Hyein debutó como miembro del grupo infantil U.SSO Girl en noviembre de 2017 con el nombre artístico de U.Jeong, pero lo dejó un año después. En diciembre de 2020, Hyein se unió a la agrupación y al colectivo de Youtube Play With Me Club. Hanni y Minji aparecieron en el video musical de la famosa banda BTS “Permission to dance” en 2021.

Para NewJeans el éxito llegaría el 1 de julio de 2022 cuando se lanzaron los primeros vídeos de adelanto y también se anunció que el grupo lanzaría su primer contenido el día 22 de julio. “Attention”, fue el primer video de k-pop lanzado además de anunciar que su primer lanzamiento, el EP NewJeans, sería distribuido de manera digital el 1 de agosto y físicamente el 8 de agosto.

Billboard no se guardó elogios al sostener que el movimiento de las jóvenes era “arriesgado, pero en última instancia, vigorizante” y atribuyó el éxito a “un énfasis en la música antes que cualquier otra cosa”.

Pero estas jovencitas aún tienen mucho para mostrar y han anunciado su segundo EP para julio. Get up será el nombre y contendrá seis canciones. Uno de los singles se llama “ETA”, aunque no se podrá conocer antes del 21 de julio y ya ha generado mucha expectativa entre los seguidores del k-pop.

Las siglas corresponden a Estimated Time of Arrival (tiempo de llegada estimado) y hace referencia a los vuelos, pero a muchos españoles les ha llevado a otro recuerdo que forma parte de la historia de su país. Algunos ya tachan el tema de apología del terrorismo.