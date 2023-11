Ha pasado un año de la muerte de Aaron Carter, pero para su familia, en especial su hermano Nick, no hay tiempo suficiente que lo ayude a superar la pérdida.

En entrevista para E! Noticias, el cantante de 43 años, reconoció que todavía se encuentra de luto por su hermano e intentando aceptar lo que pasó aquel día, cuando el joven fue encontrado sin vida. “Me resulta increíble, todavía estoy procesando todo este asunto, y a veces no quiero pensar en eso. Espero que algún día pueda encontrarle sentido”, dijo entre lágrimas el integrante de los Backstreet Boys.

En noviembre del 2022, el artista de 34 años fue hallado en la bañera de su casa, inconsciente y entre latas de aire comprimido y frascos de medicamento vacío. La autopsia reveló que Carter había consumido varios sedantes antes de meterse a la tina, por lo que la causa de la muerte fue declarada como “ahogamiento accidental”.

Aunque la relación entre Nick y Aaron era bastante complicada, el intérprete de “Incomplete” reflexionó sobre los buenos momentos que pasaron juntos y lamentó profundamente el hecho de que ya no tiene la oportunidad de estar con él: “No importa lo que él y yo hayamos pasado en nuestras vidas, siempre pudimos hacer las paces, siempre pudimos volver a ese lugar, y ahora ya no puedo y me duele”, agregó.

Pero en medio de su dolor, Nick ha encontrado en su familia el apoyo y la fuerza para salir adelante, y ahora más que nunca, se enfoca en ser buen padre y estar para ellos: “mis hijos son mi todo, en eso me concentro. (En) Estar presente, escucharlos, conferencias de padres y maestros, llevarlos a la escuela, llevarlos a Halloween y estar allí cuando quieran pedir dulces”.

Y respecto a estas fechas, el también actor destacó que nuca serán las mismas sin su hermano: “Cuando pienso en retrospectiva y recuerdo estas festividades, son momentos en los que realmente compartimos. Pase lo que pase, él es mi hermano y lo extraño y lo amo”, finalizó.

Tras la muerte de Aaron, el cantante publicó un emotivo mensaje en las rede sociales en el que de dijo completamente devastado y expresó sus deseos de que Aaron hubiera podido superar sus problemas de adicción y salud mental que lo perseguían: “Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra”, escribió.