Nick Carter se defiende de acusaciones

Más de ocho años después de que Melissa Schuman acusara públicamente a Nick Carter de haberla agredido sexualmente, el cantante de los Backstreet Boys presentó nuevos testimonios a su favor.

De acuerdo con información de TMZ, el famoso entregó varios documentos a las autoridades en los que personas relacionadas con Schuman desacreditan las acusaciones en su contra. Entre los testimonios citados por el músico se encuentra el de James “Tony” Bass, quien fuera su compañero de vivienda en aquella época.

Según la declaración, Bass aseguró haber visto a Carter y a Schuman beber, convivir, coquetear y besarse durante la noche, sin notar señales de miedo o angustia por parte de la chica. Carter también afirma que el entonces agente de Schuman declaró que la cantante describió el encuentro como consensuado; sin embargo, el conflicto posterior estuvo relacionado con sus creencias sobre la virginidad.

Fue en 2017 cuando Melissa Schuman declaró públicamente haber sido víctima de agresión sexual a manos de Carter. Los hechos habrían ocurrido en 2003, cuando ella tenía 18 años y el famoso 22.

El intérprete negó las acusaciones y aseguró que el encuentro fue consensuado.

Acciones legales

Aunque la fiscalía de Los Ángeles decidió no presentar cargos penales, en 2023 la chica presentó una demanda civil. El cantante respondió con una contrademanda por difamación y ha sostenido que las acusaciones forman parte de un intento por perjudicar su carrera.

Los nuevos documentos también señalan que Schuman mantuvo contacto profesional con Carter después del presunto incidente.

El caso continúa en los tribunales y forma parte de varias disputas legales que Carter mantiene con distintas mujeres que lo han acusado de conducta sexual inapropiada.