Nick Offerman delata a quienes juzgan

“Todos actuamos”, afirma Nick Offerman al hablar de Margo tiene problemas de dinero, serie en la que interpreta a Jinx, un exluchador profesional. Para el actor y guionista, la producción recurre a personajes que suelen ser juzgados por la sociedad para recordar que todos, de una u otra forma, interpretan un papel mientras intentan salir adelante.

Lejos de considerar que plataformas como Onlyfans o la lucha libre representan mundos ajenos, el histrión de 56 años cree que ambos funcionan como metáforas de algo que todas las personas hacen: adaptar una versión de sí mismas según el momento que atraviesan. “Todos actuamos. Cuando llegas a una entrevista, cuando estás triste, pero tienes que ir a trabajar o cuando sales a tomar un café con alguien. Todos interpretamos distintos papeles todos los días. A veces te pones una armadura para atravesar un momento difícil o quieres mostrar tu mejor versión en una primera cita”, afirma.

Para Offerman, esto es lo valioso de la serie en la que participa con Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer y Elle Fanning. “Aunque un luchador o una creadora de contenido parezcan personas muy lejanas, en realidad todos podemos identificarnos con ellos”, considera.

Histrión

Conocido por su trabajo en Parks and Recreation, el actor considera que esta reflexión también alcanza la forma en que suele juzgarse a las mujeres que recurren al trabajo sexual para mantener a sus familias.

Por eso, precisa, la serie propone mirar más allá de las apariencias antes de emitir una opinión sobre las decisiones de los demás: “Tal vez yo no me quite la camisa en ‘Onlyfans’ para alimentar a mi hijo, pero creo que todos, de alguna manera, nos estamos quitando la camisa para alguien. Antes de juzgar tan rápido, especialmente a las mujeres que hacen trabajo sexual, todos deberíamos mirarnos al espejo, con o sin camisa. Esa es una de las grandes verdades de la serie: tratar a los demás con un poco más de empatía”.

Thaddea Graham comparte esa lectura desde la perspectiva de Susie, la mejor amiga de Margo, un personaje que nunca cuestiona las decisiones de la protagonista y que termina convirtiéndose en el apoyo más constante durante su maternidad.

“La serie habla muchísimo de la resiliencia de las mujeres. También enseña a aceptar la ayuda que otras personas quieren darte y a no juzgar las decisiones que alguien toma para salir adelante. Margo es una madre que hace lo necesario para cuidar a su hijo y la lealtad de Susie nace justamente de esa comprensión. Ojalá todos tuviéramos una amiga como Susie”, comenta.