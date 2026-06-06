Nick Pasqual es condenado a 30 años

Nick Pasqual, actor conocido por su participación en la serie How I met your mother y por su trabajo en otras producciones de Hollywood, fue sentenciado a 32 años de cárcel por el ataque que cometió contra su expareja, la maquilladora Allie Shehorn.

La sentencia fue dictada el pasado 2 de junio por un tribunal de Los Ángeles, semanas después de que un jurado lo declarara culpable de múltiples delitos graves, entre ellos intento de asesinato, violación forzada, allanamiento de morada e infligir lesiones corporales severas en un contexto de violencia doméstica.

El caso provocó una fuerte conmoción en la industria del entretenimiento estadounidense debido a la gravedad de los hechos y a los antecedentes de abuso denunciados por la víctima antes del ataque.

De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por People, el ataque ocurrió la madrugada del 23 de mayo de 2024 en la residencia de Shehorn, ubicada en Sunland, al norte de Los Ángeles. Los fiscales señalaron que Pasqual irrumpió en la vivienda y la apuñaló más de 20 veces en distintas partes del cuerpo, incluyendo cuello, pecho, espalda, abdomen y brazos.

La maquilladora fue encontrada gravemente herida por una familiar y trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció varios días en cuidados intensivos y fue sometida a múltiples cirugías reconstructivas. Durante el juicio, Shehorn relató el miedo que sintió mientras luchaba por sobrevivir.

La investigación también reveló que la víctima había solicitado una orden de restricción semanas antes del ataque tras denunciar episodios previos de violencia física y psicológica. Entre los abusos reportados figuraban agresiones con un cinturón, daños a la propiedad y una conmoción cerebral.