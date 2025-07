Nickelodeon no da regalías a estrellas

El cantante Drake Bell reveló que las estrellas de Nickelodeon no reciben regalías por sus shows en televisión y exhibió las malas prácticas que el canal de televisión ha tenido con sus actores más conocidos.

El exprotagonista de Drake & Josh detalló, por ejemplo, que la mayoría de las estrellas no reciben regalías por sus programas, que, dicho sea de paso, son los más exitosos de la cadena. “El fastidio para la mayoría de nosotros en Nickelodeon es que no recibimos regalías de nuestros programas”, dijo durante su participación en The Unplanned Podcast.

El también cantante echó abajo uno de los mitos más grandes de Hollywood: que salir en cine o en televisión te convierte en millonarios. Detalló que, al menos en televisión, los actores deben llegar hasta el episodio 100 de un programa para sindicalizarse y poder ganar su propio dinero. “Es como, ya sabes, ‘¡oh!, hiciste un comercial de café Folgers. Debes vivir en una mansión en Hollywood. Como, te vi en la televisión. Eres rico’”, agregó.

En 2024, luego del estreno del documental El lado oscuro de la fama infantil (Quiet on set), Bell habló sobre el abuso que sufrió por parte de su manager Brian Peck, quien fue arrestado en 2003 y liberado en 2004.

El intérprete de “Found a way” también denunció que su agresor ha sido visto paseando en Hollywood y continúa trabajando con menores de edad, pese a sus antecedentes criminales.

Por su parte, Drake sigue forjándose una carrera en la música; ha lanzado varios discos e incluso algunas canciones en español, demostrando su amor por México, donde reside.